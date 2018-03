Broer Linda Doms: ‘Hardy is een perverse en laffe loser’

Op het assisenproces tegen Renaud Hardy in Tongeren hebben vandaag familieleden getuigd van Linda Doms, de vrouw uit Hofstade (Zemst) die door Hardy werd vermoord. Volgens de advocaat van het slachtoffer had ze medelijden met Hardy en is haar empathie haar fataal geworden. Haar broer noemde Hardy ‘een narcist die in de geschiedenisboeken zal belanden in de categorie van meest perverse en lafste losers".

“Ik ben blij dat onze ouders er niet meer zijn zodat ze dit niet meer moeten meemaken.” Dat is wat de broer van de vermoorde Linda Doms uit Zemst vandaag zei op het assisenproces tegen Renaud Hardy in Tongeren. Familieleden van het slachtoffer hielden vanmorgen emotionele getuigenissen. Linda zag altijd het goede in de mens, zelfs in Renaud Hardy, aldus de familie.

De jongste broer van Linda Doms beschrijft zijn zus als een lief en warm persoon. Ze stond voor iedereen klaar en zag altijd het goede in de mens. Met Renaud Hardy had ze 30 jaar geleden een korte relatie. Toen ze hem na lange tijd terugzag en de man aan Parkinson leed, probeerde ze ook voor hem een luisterend oor te zijn. De broer van het slachtoffer benadrukte dat hij nog altijd geen antwoorden heeft gekregen van Hardy op de vragen waarmee hij en zijn familie zitten. "Het leven van mijn zus is zinloos gestopt, door een narcist die er waarschijnlijk fier op is te zeggen dat hij in de geschiedenisboeken zal belanden, maar dan wel in de categorie van de meest perverse en lafste losers in onze geschiedenis."

In de namiddag kwamen ook de twee zussen en de moeder van beschuldigde Renaud Hardy getuigen. Bij aanvang van de namiddagzitting vroeg Hardy zelf het woord en zei dat hij deze week heeft ingezien dat hij de feiten pleegde door de combinatie van zijn ziekte, medicatie en de cocaïne, die hij snoof. Hij uitte ook excuses 'in naam van alle mensen die ik gekwetst heb' maar vernoemde daarbij enkel expliciet zijn eigen familie.