Broers moeten niet betalen voor verplaatsing graf vader

Goed nieuws voor de broers Kristof en Francis Braekeleire. Ze moeten de ontgraving en verplaatsing van het graf van hun overleden vader Guibert niet betalen. Er was eerst onduidelijkheid over de verlenging van de concessie, maar die blijkt nu toch in orde.

Wemmelaar Guibert Braekeleire overleed in 2002 onverwacht op 59-jarige leeftijd. De familie regelde de begrafenis. Zoon Francis Braekeleire: "We hebben onze vader begraven op de begraafplaats in Wemmel, zijn laatste rustplaats. Dat dachten we, want in 2004 kwamen we erachter dat hij op een perceel is begraven waar gratis concessies zijn gelegen en dat het graf na verloop van tijd zou worden verwijderd. Maar onze inmiddels ook overleden moeder had destijds de verlenging van de concessie geregeld en wij dachten dus dat alles in orde was. Tot er in 2016 bordjes kwamen voor de 60 graven op het perceel waar ons vader ligt. Op die bordjes kwam de melding dat eind 2017 de graven zullen worden verwijderd. We hebben meteen alles gedaan om dat proberen te verhinderen."

Broer Kristof Braekeleire: "Uiteindelijk konden we geen verlenging bekomen van de concessie op dat gratis perceel. Zowel de gemeente als wijzelf vonden geen bewijs van verlenging van de concessie terug. Ons moeder had dit geregeld, maar het huis van ons moeder is ook al lang leeg en wij vinden enkel een betaling van onszelf aan ons moeder voor die concessie terug. Het was dus niet zeker of er ook betaald is aan de gemeente en we konden het ook niet meer bewijzen. Het graf van onze vader werd dan verplaatst naar een perceel verderop waar verlenging van concessies wel mogelijk is. Dit zou op onze kosten gebeuren."

Wél bewijs

Maar onlangs vonden de broers wél het bewijs over de verlenging van de grafconcessie van hun vader terug. Weliswaar een paar maanden te laat, want het graf werd inmiddels verplaatst. Kristof Braekeleire: "Uit de papieren die we terugvonden, bleek dat ons moeder in 2003 wel degelijk betaalde om de grafconcessie van ons vader te verlengen tot 2022. De gemeente crediteerde de factuur van de ontgraving en verlenging zodat we niet moeten betalen. Maar dit is een principezaak. We stellen ons wel vragen bij de gemeentelijke administratie. Het document dateert van 2003, en er moesten op zijn minst drie sporen zijn: bij de toen verantwoordelijke schepen, bij de ontvanger -die het betalingsbewijs aftekende- en op de administratie die het archief van de begraafplaats moet beheren. Dat wij het zelf niet meteen konden terugvinden, betreuren we ook. We hopen vooral dat zoiets niet meer gebeurt, vandaar ook dat we ons verhaal doen."

Burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL): "Wij kunnen er als huidig bestuur niet veel aan veranderen: zowel de toen bevoegde schepen Herman Vander Voorde (CD&V) als de toenmalige ontvanger maken geen deel meer uit van het gemeentebestuur of de diensten. Wij voeren wel versneld de reorganisatie van de begraafplaats uit. Je hoopt natuurlijk dat zoiets nooit zou gebeuren. We betreuren dit, maar kunnen de klok niet terugdraaien. De zaak bewijst wel dat onze aanpak nodig is. Zowel de administratie van de begraafplaats als de begraafplaats zelf worden op orde gezet. De percelen worden qua bestemming geordend om zaken zoals deze uit te sluiten in de toekomst. Ik hoop nu vooral dat we dit spijtige voorval sereen kunnen afsluiten."