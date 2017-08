Brouwerij Boon uit Lembeek wint gouden medaille op World Beer Awards 2017

De ‘Oude Geuze Boon Black Label’ is duidelijk het nieuwe prijsbeestje van Brouwerij Boon. Het bier won vorig jaar nog goud op de World Beer Cup 2016 (USA), goud op de Digital Beer Awards 2017 (België) en zilver op de Brussels Beer Challenge 2016 (België). In 2015 maakte de brouwerij voor het eerst ‘Oude Geuze Boon Black Label’ ter ere van het 40-jarig bestaan van de brouwerij. “Met de nieuwe brouwzaal die we in 2013 gebouwd hebben, kunnen we lambiek brouwen met een zeer hoge vergistingsgraad die tegelijk ook zeer volmondig is. Die lambiek rijpt dan één, twee of drie jaar op grote eikenhouten vaten (foeders). Nadien maken we een blend met lambiek van verschillende jaargangen en vullen die af op fles. In de fles begint vervolgens een hergistingsproces om zo ‘Oude Geuze’ te bekomen”, verduidelijkt Frank Boon, oprichter van de brouwerij. Op de Word Beer Awards sleepte Boon ook een bronzen medaille in de wacht voor zijn traditionele ‘Oude Geuze Boon’. (foto Emile Devogeleer)