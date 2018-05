Brouwerij Boon zesde maal op rij goud op World Beer Cup

Morgenavond 5 mei treedt Concertband Teralfene op in de Bellekouter in Affligem met zangers Dieter, Dries en Dean, gekend van The Voice en Idool. Samen brengen ze verschillende genres zoals pop, rock en crooners. De 70-koppige Concertband is een vaste muzikale waarde in het Pajottenland. Het...