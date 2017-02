Brouwerij Oud Beersel plant eigen boomgaard met kriekelaars

Brouwerij Oud Beersel is gestart met het aanplanten van een nieuwe boomgaard met kriekelaars achter de brouwerij. Vandaag werden er 120 Schaarbeekse kriekelaars geleverd, maar dit najaar komen er nog eens 200 bij. De Schaarbeekse krieken zijn zeer zeldzaam en worden verwerkt in de traditionele Oude Kriek.

“De Schaarbeekse kriekelaars zijn een variëteit typisch voor deze regio. Alleen kan je deze krieken nog maar moeilijk vinden. Daarom gaan we nu zelf een boomgaard aanplanten. De opbrengst gaan we gebruiken om onze oude kriek te maken”, verduidelijkt Gert Christiaens van Brouwerij Oud Beersel. Om dit te kunnen realiseren kocht het familiebedrijf een stuk landbouwgrond aan achter de brouwerij. “Met de opbrengst van zo’n 5 bomen kunnen we zo’n 1.000 liter bier maken. Dus deze boomgaard zal voldoende zijn voor zo’n 15 à 20.000 liters kriekbier”, aldus Christiaens.