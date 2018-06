Bruegels FietsFeest breng je naar tal van lekkernijen

In vier gemeenten kan je vandaag terecht om aan een fietstocht te beginnen: Gooik, Vlezenbeek, Tollembeek en Halle. De tien tochten zijn tussen de 24 en de 92 kilometer lang en voeren je langs het fietsknooppuntennetwerk naar allerlei Pajotse lekkernijen.

Afhankelijk van de route die je kiest, wordt er onder meer halt gehouden bij de Heetveldemolen in Tollembeek, Wijdomein Dappersveld/Woestijn in Elingen, het Streekproductencentrum Halle, de Krijmerie in Gaasbeek, Brouwerij Lindemans in Vlezenbeek, De Cort Distillery in Pepingen en Plattenlandscentrum De Paddenbroek in Gooik.

Nog tot 13 uur vanmiddag kan je in de vier gemeenten terecht om je in te schrijven en deel te nemen. Alle informatie vind je op www.bruegelsfietsfeest.be/.