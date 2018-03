Brussel begraaft Eurostadion

Het is over en uit voor het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. De gemeenteraad van de stad Brussel heeft het schepencollege de toestemming gegeven om het Eurostadionproject te stoppen en de erfpachtovereenkomst te verbreken. De stad Brussel is eigenaar van Parking C.

Philippe Close, de burgemeester van Brussel, verwoordde het gisterenavond zo: “De voortzetting van het project is onmogelijk geworden voor Ghelamco.” De stad oordeelt dat Ghelamco niet voldoet aan de belangrijkste voorwaarden van de erfpachtovereenkomst. Eerst en vooral slaagt Ghelamco er niet in om het Eurostadion af te werken voor de start van het EK voetbal in 2020. Daarnaast ziet voetbalclub Anderlecht het niet zitten om te spelen in het stadion en bovendien is het project te grootschalig. Voor een stadion van meer dan 50.000 m2 zou het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Vlaamse regering moeten gewijzigd worden. Dat dat gebeurt, is zeer onwaarschijnlijk.

Via een juridische nota maakte het stadsbestuur nog duidelijk dat het niet verplicht is om Ghelamco een nieuw project te laten indienen.

De stad Brussel maakt nu werk van het verbreken van de erfpachtovereenkomst met Ghelamco Het bouwbedrijf kreeg de erfpacht voor Parking C voor een periode van 99 jaar. De afspraak kwam er toen Brussel nog volop in de running was om mee het EK Voetbal van 2020 te organiseren.