In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt vanaf 1 januari een lage-emissiezone. Vanaf dit jaar mogen de meest vervuilende dieselwagens het gewest niet meer binnen.

De invoering van de lage-emissiezone verloopt stapsgewijs. De komende jaren worden de normen alsmaar verstrengd in de hoop de slechte luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Intelligente camera’s zullen registeren wie er met welke wagen het gewest binnenrijdt. Wie de regels overtreedt, krijgt een boete van 350 euro.

Onze collega's van Bruzz zochten een vrouw op die in Brussel werkt, maar met haar auto voortaan de stad niet meer in mag. Bekijk de reportage vanavond in ons nieuws.