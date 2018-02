Brussel onderzoekt annulatie erfpacht parking C met Ghelamco

Nu minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een vergunning weigerde af te leveren gaf voor het Eurostadion op parking C in Grimbergen, onderzoekt de stad Brussel hoe ze de erfpacht van parking C met bouwheer Ghelamco kan opzeggen. Al is het niet zeker dat Brussel dat ook gaat doen. Dat schrijven onze collega’s van BRUZZ.