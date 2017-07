Brussel viert uitgebreid Vlaamse feestdag

11 juli is de Vlaamse feestdag en dat moet op passende wijze gevierd worden. In Vlaanderen wordt dat onder het motto 'Vlaanderen Feest' vaak gespreid over meerdere dagen en vinden de activiteiten meestal in het weekend plaats. Maar op de Vlaamse feestdag zelf ligt het zwaartepunt in het Brusselse stadhuis, op de Grote Markt en op enkele ander pleinen.