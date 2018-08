Brussel wil auto’s in de Rand houden

Brussel neemt hardere maatregelen om de auto te weren uit de binnenstad en richting stadsparkings in de Rand te duwen. Daarom zal de prijs van een parking binnenkort in het vervoersbewijs voor het openbaar vervoer zitten en wordt het parkeren in het centrum van de hoofdstad ook een pak duurder.

Met die maatregelen wil Brussel vooral de wagens richting de stadsparkings duwen in de Rand. Zo worden grote parkings aangelegd aan COOVI in Anderlecht en Kraainem. Ook vlakbij de A12 komt zo’n grote parking. Er komen in totaal 8000 extra plaatsen. Van daaruit wordt de pendelaar aangemoedigd om met het openbaar vervoer richting het centrum van de hoofdstad te reizen.

Het gaat om strenge maatregelen, maar volgens Brussel zijn ze nodig om mensen te overtuigen. Het gratis parkeren dat Brussel deze zomer invoerde aan parking C om de werken aan de Brusselse tunnels te ontlopen, is namelijk uitgedraaid op een flop. Gemiddeld staan er nog geen tien auto’s per dag op de parking. Hét bewijs voor Brussel dat er meer nodig is om mensen te overtuigen om voor parkings in de Rand te kiezen.