Brussels Airlines: akkoord verworpen maar geen acties

Twee weken geleden kwamen directie en vakbonden tot een gezamenlijk voorstel over de werkdruk en de verloning, maar dat is nu verworpen door meer dan de helft van de piloten. In het voorstel is er geen sprake van een loonsverhoging maar wel een bonussysteem dat gekoppeld is aan resultaten. Die en andere maatregelen zinnen een groot deel van de piloten van Brussels Airlines dus niet. Het goede nieuws voor wie binnenkort met de luchtvaartmaatschappij reist, is dat er voorlopig geen sprake is van nieuwe stakingen of acties. Er zou eerst nog verder worden onderhandeld.