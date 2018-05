Brussels Airlines betreurt staking piloten

Gisteren heeft de vakbondsdelegatie die de piloten vertegenwoordigt opgeroepen tot een staking op maandag 14 en woensdag 16 mei. "Ondanks het feit dat we er alles aan doen om de ongemakken voor onze passagiers tot een minimum te beperken, heeft de staking een ernstige impact op de reisplannen van onze klanten, waarvoor we ons oprecht willen verontschuldigen. We hebben zoveel mogelijk personeel gemobiliseerd en de capaciteit van ons ServiceCenter uitgebreid om onze klanten zoveel mogelijk te helpen bij het omboeken", zegt Thibault Demoulin, Chief Operating Officer van Brussels Airlines.

"Vanuit het standpunt van Brussels Airlines is de staking onbegrijpelijk, aangezien het bedrijf de vakbondsdelegatie voor de cockpit een aanzienlijk bod heeft gedaan".

Passagiers die een vlucht hebben geboekt op maandag of woensdag, kunnen hun vlucht kosteloos herboeken of hun reservering kosteloos annuleren met volledige terugbtelaing.

Informatie op www.brusselsairlines.com