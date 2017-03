Brussels Airlines maakt winst ondanks aanslagen

7,7 miljoen reizigers boekten vorig jaar een vlucht bij Brussels Airlines, een stijging is dat met 3 %. Ook de omzet bleef nagenoeg stabiel (1,3 miljard euro), goed voor een nettowinst van 15 miljoen euro. “Zonder 22 maart zou 2016 voor Brussels Airlines een recordjaar geweest zijn”, zegt CEO Bernard Gustin. “Toch hebben we ondanks die moeilijke context van de aanslagen en de ontzettend concurrentiële marktomgeving, die grote druk op de ticketprijzen tot gevolg had, een positief resultaat neergezet. Ik ben onze werknemers enorm dankbaar voor wat we in 2016 zowel operationeel als commercieel bereikt hebben. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om 2,5 miljoen euro van onze winst te herverdelen onder het personeel”, aldus CEO Bernard Gustin