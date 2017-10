Brussels Airlines neemt afscheid van AVRO-toestel

Brussels Airlines neemt vandaag definitief afscheid van de AVRO-jet, het vliegtuigtype waarmee de luchtvaartmaatschappij in 2002 van start ging. Gisteren was er de laatste commerciële vlucht met een AVRO, vandaag neemt het personeel van Brussels Airlines afscheid.

Een AVRO-jet kan je herkennen aan haar vier motoren en de vleugels aan de bovenkant van de romp. Toen Brussels Airlines na het faillissement van Sabena werd opgericht, werd de vloot AVRO’s van Sabena overgenomen.

Zo’n 31,5 miljoen mensen vlogen de voorbije jaren mee met de AVRO-jets. In het totaal werden bijna 606.000 vluchten naar 89 bestemmingen uitgevoerd met dit vliegtuigtype. Met 32 AVRO’s in haar vloot, had Brussels Airlines wereldwijd het meest dergelijke toestellen. De voorbije jaren werden ze geleidelijk aan afgedankt, dit weekend verlaat nu ook de laatste AVRO de vloot. Een stukje Belgische luchtvaartgeschiedenis verdwijnt.

De meeste afgedankte AVRO-jets gingen al naar een ander continent om daar vluchten te verzorgen. Sommige toestellen werden ontmanteld voor wisselstukken. Eén AVRO-jet doet dienst als oefentoestel voor de luchthaenbrandweer van Brussels Airport.

Foto: Brussels Airlines