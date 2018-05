Brussels Airlines: nog geen akkoord, piloten staken woensdag weer

Op de luchthaven van Zaventem zijn vandaag driekwart van de vluchten van Brussels Airlines geannuleerd. De piloten van de luchtvaartmaatschappij staken omdat ze de hoge werkdruk en het gebrek aan respect van het management beu zijn. De hele ochtend werd op een verzoeningsvergadering onderhandeld tussen de directie en de vakbonden. Rond de middag was er een voorstel tot akkoord. Om drie uur werden de gesprekken hervat maar op dit moment ziet het er nog altijd niet naar uit dat de landing al is ingezet.

Enkele tientallen piloten vatten vanmorgen post voor het hoofdgebouw van Brussels Airlines in Zaventem. Hun vakbondsafgevaardigden zaten intussen binnen,met de directie en een sociaal bemiddelaar. De actievoerders willen minder werkdruk, meer loon en zekerheid over hun pensioenen. Een voorstel van de directie werd gecounterd met een tegenvoorstel van de bonden, daarna kwam het management weer met een nieuw voorstel. Volgens onze informatie de verzoeningsgesprekken nog steeds moeizaam. Ongeacht of er vanavond nog een akkoord uit de bus komt of niet, woensdag staken de piloten opnieuw.

Brussels Airlines zou door de staking een financiële schade lijden van zo'n 10,5 miljoen euro. Vanzelfsprekend is ook de reiziger gedupeerd. Twee stakingsdagen gooien immers roet in het eten van, naar schatting, 60.000 passagiers. Reacties, gesprokkeld in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem, zie je vanavond in ons nieuws…