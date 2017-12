Brussels Airlines overschrijdt de kaap van 9 miljoen passagiers

2017 Was voor Brussels Airlines sowieso een feestjaar want de luchtvaartmaatschappij bestaat 15 jaar. In dit feestjaar breidde Brussels Airlines het lijstje bestemmingen verder uit, met vluchten naar onder andere Mumbai (de eerste bestemming van Brussels Airlines in Azië), Yerevan, Palma, Rhodos en Madeira.

In 2017 en het jaar voordien werden de AVRO-vliegtuigen, het vliegtuigtype waamee Brussels Airlines 15 jaar geleden van start ging, vervangen door de grotere Airbus A319/A320, met respectievelijk 40 en 80 % meer zetelcapaciteit. Verder was er dit jaar ook de integratie van de activiteiten van Thomas Cook Airlines.

Tijdens het afgelopen jaar vlogen 9 miljoen passagiers met Brussels Airlines. Daarmee is Brussels Airlines één van de snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen in Europa.

Foto Brussels Airlines