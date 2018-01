Brussels Airlines vervoert record aantal passagiers

In het afgelopen jaar verwelkomde luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines 9,1 miljoen passagiers aan boord van haar vliegtuigen. Dat is een stijging van maar liefst 17,2 % in vergelijking met 2016. Ook de bezettingsgraad van de vluchten groeide tot een recordgemiddelde van 78,5 % doorheen het jaar.