Brussels Airlines vliegt al 15 jaar naar Afrika

Brussels Airlines viert deze zomer de vijftiende verjaardag van zijn vluchten naar Afrika. In die 15 jaar mocht Brussels Airlines op de Afrikavluchten meer dan 8 miljoen passagiers verwelkomen. De allereerste vlucht naar Afrika had Kinshasa als bestemming.

Al snel na de oprichting van de luchtvaartmaatschappij startte Brussels Airlines met zijn Afrikaanse netwerk. Daarmee werd de jarenlange aanwezigheid van voorganger Sabena op het continent verdergezet. Het Afrikaanse netwerk bestond in 2002 uit 13 bestemmingen en er waren wekelijks 38 vluchten. Momenteel doet Brussels Airlines 17 Afrikaanse bestemmingen aan en voert het wekelijks 82 vluchten uit. Op de Afrikavluchten zet Brussels Airlines dagelijks 140 bemanningsleden in.

Ook voor vrachtverkeer is Brussels Airlines de specialist

Ook voor het vrachtverkeer heeft Brussels Airlines een stevig reputatie opgebouwd. Zo ontwikkelde de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld met succes een ‘Fresh to shelve’ service die het Afrikaanse telers en kwekers van landbouwproducten toelaat om groenten en fruit al enkele uren na de oogst naar Europa te zenden met Brussels Airlines. Daardoor zijn ze 24 uren later al beschikbaar in de winkelrekken. Ook voor pharmaceutische producten, die zeer gevoelig zijn aan temperatuurschommelingen, investeerde Brussels Airlines Cargo in oplossingen die een optimale temperatuurcontrole kunnen garanderen over de hele transportlijn. (foto Brussels Airlines)