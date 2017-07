Brussels Airlines werft 100 piloten en cabinemedewerkers aan

Zo worden er 85 nieuwe ‘cabin crew members’ aangeworven. De selectieprocedure start al in september. En voorts kunnen er op termijn ook zo’n 20 piloten aan de slag. Zowel piloten die net afgestudeerd zijn als piloten met ervaring kunnen zich melden. “We blijven volop werkgelegenheid creëren in België. We stellen in binnen- en buitenland nu ruim 3.500 mensen te werk en indirect is er dankzij onze activiteiten nog eens een veelvoud daarvan aan de slag bij dienstverleners en leveranciers”, benadrukt CEO Bernard Gustin. Meer info over de vacatures vind je op de website van Brussels Airport. (foto: Brussels Airlines)