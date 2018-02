"Brussels Airlines zal blijven bestaan"

Bernard Gustin moet vertrekken als CEO van Brussels Airlines, net als financieel Jan De Raeymaeker. Maar dat betekent niet het einde van Brussels Airlines. Dat zegt Eurowings-topman Thorsten Dirks. Ook Etienne Davignon, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SN Holding, sust. "Brussels Airlines gaat niet verdwijnen in Eurowings. Er is geen sociaal plan op komst, geen bloedbad." Al blijft er volgens de vakbonden nog veel onduidelijkheid.

Intussen zijn wel al de opvolgers van Gustin en De Raeymaeker bekend. Christina Foerster – vandaag commercieel directeur van Brussels Airlines – volgt op 1 april Gustin op. Thibault Demoulin wordt financieel directeur.

Het blijft wel koffiedik over wat de concrete toekomstplannen zijn. “In 2017 zijn Brussels Airlines en Eurowings geleidelijk beginnen bouwen aan de fundamenten van een gezamenlijke toekomst. Groeien binnen Eurowings als een Belgische entiteit laat ons toe om verder te bouwen aan onze specificiteiten, zoals onze Afrika expertise en onze Belgische touch. Samen met Eurowings zullen we ons lange afstandsnetwerk vanuit Brussel en Düsseldorf verder uitbreiden en in het bijzonder zullen we onze rol als Belgische home carrier en belangrijke economische motor van ons land blijven vervullen”, benadrukt Etienne Davignon, medevoorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding.



“Met Brussels Airlines kunnen we rekenen op een unieke knowhow van de Afrikaanse markt en een jarenlange expertise met lange afstandsvluchten. Op dit moment leiden onze collega’s van Brussels Airlines het proces van het succesvol tot stand brengen van lange afstandsvluchten vanuit Düsseldorf, één van onze belangrijkste platformen in Duitsland”, zegt Eurowings-topman Dirks. “De gecombineerde sterktes van Brussels Airlines en Eurowings representeert één van de drie voornaamste strategische pijlers van het succes van de gehele Lufthansa-groep. “Dit betekent dat Brussels Airlines zal blijven groeien.”

Woensdagochtend komt de CEO van Eurowings de toekomst van Brussels Airlines binnen de groep uit de doeken doen. Mogelijk wordt dan duidelijk hoe en in welke mate Brussels Airlines wordt geïntegreerd in Eurowings. Tot dan voeren de vakbonden geen acties.