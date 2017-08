Brussels Airlines zoekt ideeën voor vijfde themavliegtuig

Brussels Airlines liet de voorbije 2 jaar al 4 van zijn A320 vliegtuigen beschilderen met een thema dat weergeeft waar België trots op is. In 2015 werd als eerste 'Rackham' voorgesteld, een vliegtuig in de vorm van de beroemde haai-duikboot uit het Kuifje-album ‘De Schat van Sharlaken Rackham’. Intussen werd de 'Belgian Icons'-vloot uitgebreid met een René Magritte-vliegtuig, een Rode Duivels-toestel en een Tomorrowland-vliegtuig.

De vraag is nu hoe het vijfde 'Belgian Icon'-toestel eruit moet zien. En daarvoor doet de Zaventemse luchtvaartmaatschappij een beroep op haar klanten. Het thema moet uiteraard gaan over een onderwerp dat verbonden is aan ons land. Ideeën inzenden kan in de vorm van een tekst of van een voorontwerp van het vliegtuigdesign. Een jury van bekende Belgen, onder wie Tomorrowland stichters Manu en Michiel Beers, Olympisch kampioen Olivia Borlée, Pairi Daiza CEO Eric Domb, CEO en artistiek directeur van BOZAR Paul Dujardin, Belgian Star Chef Yves Mattagne en producer en muzikant Netsky, zullen de twee beste ideeën shortlisten.

De finale beslissing wordt vervolgens genomen door het publiek. Naast wereldbekendheid, zal de winnaar de unieke kans krijgen om het hele designproces en het beschilderen van het vliegtuig achter de schermen te kunnen meevolgen, hij of zij zal uiteraard op de eerste rij zitten tijdens de grote onthulling van het toestel en zal meevliegen op de eerste vlucht. De Belgian Icon zal worden voorgesteld aan het publiek in maart 2018. Ideeën kunnen overgemaakt worden via deze link.