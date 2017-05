Brussels Airport bouwt twee nieuwe brandweerkazernes

De terreuraanslag vorig jaar of de crash van het toestel van Kalitta Air bijna negen jaar geleden zijn twee rampen waarbij de brandweer van de luchthaven als eerste ter plaatse was. Het korps rukt uit vanuit drie kazernes op het tarmac maar de gebouwen zijn verouderd. “Die zijn gebouwd in de jaren ’50 maar voldoen niet meer qua infrastructuur. Zo beschikken we vandaag over grote crashtenders, dat zijn grote blustoestellen, maar die passen amper in de garages. In plaats van een renovatie kiezen we voor 2 nieuwe gebouwen”, verduidelijkt woordvoerder Anke Fransen. Vrijdagmiddag werd de symbolische eerste steen gelegd van de grootste kazerne van de twee. Die komt tussen startbaan 25L en 25R te liggen. Die locatie biedt heel wat voordelen ten opzichte van de huidige kazernes die in het noorden en het zuiden van het luchthaventerrein liggen. Zo kunnen bij een interventie de terminalgebouwen veel sneller bereikt worden.

8 interventies per dag

Het brandweerkorps rukt dagelijks 5 tot 8 keer uit, meestal gaat het om kleine interventies. Ook de ambulancedienst en de dokter worden regelmatig opgetrommeld. Het korps van Brussels Airport telt momenteel 120 brandweermannen en -vrouwen. Daar komen er in het najaar nog eens 15 extra bij. (simulatiefoto's (c) Brussels Airport Company)