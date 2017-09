Brussels Airport Company van start met discussieforum over uitbreidingsplannen

In haar Strategische Visie voorziet BAC maatregelen om het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer en de fiets tot 50 procent te verhogen. Zo pleit Brussels Airport ervoor om de treinverbindingen met de luchthaven uit te breiden en een aftakking te voorzien van de HST-fietssnelweg Leuven-Brussel naar de luchthaven. Om de Brusselse ring te ontlasten wil men een extra ontsluiting tussen de E40 en de zuidelijke zone van de luchthaven. BAC wil ook de parkeermogelijkheden op de luchthaven uitbreiden met parkings op sites zoals Brucargo en de zuidkant van de luchthaven. Van daaruit kunnen de passagiers met een airport shuttle naar de terminal gevoerd worden.

Na een uiteenzetting over deze plannen werd er vergaderd in drie werkgroepen. Het is overigens niet de bedoeling van het discussieforum dat de 80 deelnemers een consensus bereiken over de aangereikte thema's. BAC is er vooral op uit om de verschillende reacties op deze plannen te weten te komen. Vanuit de luchthavenuitbater werd overigens enkele keren benadrukt dat het uiteindelijk niet BAC maar de politieke overheid is die hierover beslissende knopen zal doorhakken. Er komt overigens ook nog een studie over de impact (bijvoorbeeld inzake sluipverkeer) van deze mobiliteitsvoorstellen op de omgeving. Burgemeester Chris Taes (CD&V) van Kortenberg vroeg na afloop dat deze impactstudie ook betrekking zal hebben op de omliggende gemeenten. (foto Brussels Airlines)