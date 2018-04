Brussels Airport en De Lijn starten proefproject met zelfrijdende bus

"Dit technologisch innovatief project om een zelfrijdende elektrische bus op een vast traject te laten rijden, past in ons milieu-engagement om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te houden", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts neemt Vlaanderen een voortrekkersrol op. "In enkele andere landen rijden er al voertuigen zonder chauffeur, maar dat is vaak in eigen bedding met een steward aan boord. Hier is het de bedoeling dat de zelfrijdende shuttle autonoom over de openbare weg navigeert", zegt minister Weyts.

Bij een positieve evaluatie van de eerste testfase van het project kan beslist worden om de bus vanaf 2021 effectief in te zetten om passagiers te vervoeren.