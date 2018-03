Brussels Airport investeert 100 miljoen euro in logistieke gebouwen

Brussels Airport Company investeert 100 miljoen euro in de ontwikkeling van 100.000 m2 ultramoderne logistieke gebouwen. Met deze investering versterkt Brussels Airport haar cruciale positie als de 2de belangrijkste logistieke cluster in België, ten dienste van topspelers uit de luchtvaartsector waaronder Kuehne + Nagel, Swissport, Dnata en Brinks en honderden andere bedrijven.

Binnen Brucargo, de vrachtzone van Brussels Airport, zijn vandaag reeds meer dan honderd verschillende bedrijven uit de logistieke keten actief. Brucargo biedt België op die manier een cruciaal platform voor de import en export van vele ondernemingen en is na de haven van Antwerpen de belangrijkste logistieke draaischijf voor internationale handel. De zone is, onder meer dankzij de bijzonder centrale ligging tussen alle belangrijke industriële centra, een cruciale motor voor economische groei in ons land. Brussels Airport Company investeert de komende periode fors in het verder versterken van Brucargo.

“Deze investeringen zijn zeer belangrijk voor het logistieke landschap in België en liggen volledig in lijn met onze uitgetekende Strategische Visie 2040. Brussels Airport zal met deze investeringen ook naar de toekomst toe een cruciale draaischijf voor de logistieke keten en het luchttransport in Europa blijven, ten dienste van vele honderden bedrijven in ons land,” licht Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, toe. “Het is dan ook een strategische doelstelling om meer en vooral een nog betere ondersteuning te bieden aan de vele bedrijven die via luchtvracht werken en zo hun goederen makkelijker kunnen importeren en exporteren naar de hele wereld. Hiermee wordt niet enkel werkgelegenheid verzekerd op de luchthaven zelf, maar ook in verschillende andere sectoren in alle landsdelen.”

In Brucargo werden de voorbije jaren (tussen 2009 en 2013) al drie grote luchtvrachtgebouwen ontwikkeld. Vandaag maken onder meer bedrijven als bpost, DHL Global Forwarding, Abbott en een aantal gespecialiseerde logistieke bedrijven er gebruik van.

In de komende 3 jaar zal Brussels Airport in totaal EUR 100 miljoen investeren in de ontwikkeling van ultramoderne logistieke gebouwen, waarvan topspelers uit de industrie gebruik zullen maken.

Brussels Airport zal ook fors investeren in de aanbouw van state-of-the-art nieuwbouw. Aan de Westkant van Brucargo investeert Brussels Airport Company in een gebouw van maar liefst 50.000m2 voor 4 verschillende bedrijven. Onder andere Kuehne + Nagel, Dnata en WFS zullen vanuit deze gebouwen vracht vervoeren, verpakken en tijdelijk stockeren. De nieuwe infrastructuur zal ook specifiek geschikt zijn voor het afhandelen van hoogwaardige en temperatuurgevoelige goederen (zoals farmaceutica), producten waarvoor Brussels Airport nu reeds erkend als een van de beste luchthavens ter wereld. Op die manier ondersteunt Brussels Airport verder een aantal sleutelsectoren gevestigd in ons land, zoals de vele grote farmaceutische bedrijven.

Brussels Airport zal ook andere bestaande afhandelingsgebouwen die rechtstreekse toegang tot het tarmac hebben, herontwikkelen. Het gebouw waarin afhandelaar Swissport actief is zal de komende 3 jaar stelselmatig omgebouwd worden tot een modern en energiezuinige opslag- en kantoorruimte. Het gaat in totaal over een oppervlakte van 30.000m2.

Een bijkomend nieuw gebouw zal een beveiligde ruimte voorzien voor het specifieke vervoer van zeer waardevolle goederen. Brinks zal dit gebouw in 2019 betrekken. Daarnaast investeert Brussels Airport Company in een exclusieve keuringspost van ruim 2000m², ingericht in verschillende temperatuur- en/of lichtzones, voor het tijdelijk onderbrengen en transporteren van verschillende diersoorten.