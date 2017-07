Brussels Airport investeert fors in screening bagage

Tegen 2022 moet elke luchthaven in de Europese Unie bagage screenen volgens wel bepaalde, strenge Europese normen. Dat houdt onder meer in dat de bagage naast een X ray scan ook een CT-scan moet ondergaan. De CT-technologie is vergelijkbaar met de CT-scans die in ziekenhuizen worden gebruikt en waarbij onder meer een 3D-beeld van de bagage wordt gemaakt.

De nieuwe technologie laat een veel nauwkeuriger analyse van de inhoud van de bagage toe waardoor minder bagage bijkomend door een veiligheidsagent moet worden gecontroleerd. In totaal gaat het om een investering van 100 miljoen euro. Dat bedrag omvat niet alleen de aankoop van de nieuwe screening machines, maar ook de bouw van een nieuwe ruimte naast de bestaande Sky hall.