Brussels Airport renoveert dak Sky Hall

Op Brussels Airport is begonnen met de renovatie van het dak van de Sky Hall. Dat is de oude inkomhal van de luchthaven die gebouwd werd in het expositiejaar 1958. Die hal is de laatste restant van het oorspronkelijke luchthavencomplex en daarom doet Brussels Airport er alles aan om dit stuk modernistisch erfgoed te bewaren. Vorig jaar werd de glazen façade gerenoveerd en nu is het dak aan de beurt. De renovatie blijkt een heikele klus te zijn.