Brussels Airport verwelkomt nieuwe luchtvaartmaatschappijen

Dank zij de komst van RwandAir zal er binnenkort vanuit de Rwandese hoofdstad Kigali 3 keer per week naar Brussels Airport kunnen worden gevlogen. De terugvlucht zal telkens wel via Londen verlopen. Vermoedelijk is de nieuwe verbinding vanaf midden juli een feit. De vluchten zouden op dinsdag, donderdag en vrijdag worden uitgevoerd. Op die manier komt Rwandair wel in concurrentie met Brussels Airlines, dat de route ook in zijn netwerk heeft.

Het Iraanse Qeshm Air heeft slots gekregen voor een verbinding tussen Brussel en de Iraanse hoofdstad Teheran. Het zou gaan om één vlucht per week. Vermoedelijk zou de eerste vlucht al op 27 juni kunnen plaatsvinden.