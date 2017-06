Brussels parket eist 20 jaar cel voor doodslag op prostituee uit Ternat

Het Brussels parket-generaal eist een gevangenisstraf van 20 jaar tegen een 39-jarige Brusselaar voor de moord op een prostituee. Haar lichaam werd in 2010 gevonden langs de snelweg in Ternat. Eind vorig jaar werd de man reeds veroordeeld door de correctionele rechtbank maar tegen die uitspraak ging hij in beroep.

Op 20 mei 2010 werd het lichaam van de prostituee langs de E40-snelweg in Ternat gevonden door een Engelse toerist die er met motorpech aan de kant stond. Onderzoek maakte duidelijk dat het ging om de 43-jarigere Fatiha Zirari. Ze was verkracht en met 20 messteken om het leven gebracht. Aanvankelijk was er van de dader geen spoor. Maar toen de verdachte ook gelinkt werd aan een andere verkrachting in Schaarbeek, kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Het slachtoffer kon een persoonsbeschrijving geven van het slachtoffer en ook bevestigen dat hij met een Audi rondreed. Daarop liet de politie een grootschalig DNA-onderzoek uitvoeren bij alle eigenaars van een Audi die binnen een straal van 1 km woonden van de locatie waar de eerste verkrachting plaatsvond. En dat onderzoek leidde naar een 39-jarige Brusselaar. De man werd in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Maar de man heeft altijd zijn onschuld staande gehouden en ging in beroep. Maar het parket eis ook nu weer een gevangenisstraf van 20 jaar en vraagt dat de man zich ook nog 5 jaar ter beschikking zou worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. De verdediging pleit op 11 juli.