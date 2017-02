Brusselse geluidsnormen opnieuw 60 dagen uitgesteld

De Vlaamse overheid heeft nu ook formeel een nieuw belangenconflict ingediend tegen de Brusselse geluidsnormen. Daardoor verdwijnen die opnieuw voor 60 dagen in de koelkast.

Brussel zou vanaf morgen boetes innen tegen vliegtuigmaatschappijen die de Brusselse geluidsnormen niet respecteren. Maar die normen zijn opnieuw voor 60 dagen opgeschort door een nieuw belangconflict. Dat werd ook ingediend bij het Overlegcomité, dat is het overlegorgaan van de verschillende regeringen in ons land. Premier Michel heeft alvast de verschillende minister-presidenten en de ministers van Mobiliteit uitgenodigd voor een nieuw overleg morgen.

Het Brussels gewest had eerder zijn twijfels geuit over de geldigheid van een nieuw belangenconflict. Daarom heeft de regering Bourgeois het conflict ingediend als gemeenschapsregering, een techniek die eerder al toegepast werd tijdens de communautaire heisa over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Federale en Vlaamse overheid hebben compromisvoorstel klaar

Volgens de krant De Tijd heeft federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) intussen een eerste compromisvoorstel klaar waarin ook de langverwachte vliegwet vervat zit. Ook de Vlaamse overheid heeft naar verluidt een voorstel uitgewerkt. Maar details daarover zijn voorlopig nog niet bekend.