Brusselse kerstbomen worden verwerkt in Grimbergen

Alle Brusselse kerstbomen worden dit jaar verwerkt bij Indaver in Grimbergen. Het verwerkingscentrum in Vorst is door een brand tijdelijk buiten strijd.

Jaarlijks zetten de Brusselaars een kleine 200 ton kerstbomen op straat. Die worden meegegeven met het groenafval en in het verwerkingscentrum in Vorst tot compost herleid. Maar daar door de recente brand in Vorst werden alle kerstbomen getransporteerd naar Indaver in Grimbergen. Daar worden ze versnipperd en verwerkt tot compost. Ook het andere groenafval uit Brussel wordt in Grimbergen verwerkt. Bekijk hieronder het verslag van de collega's van Bruzz.