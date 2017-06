Brusselse regering dreigt met belangenconflict tegen hervorming civiele bescherming

Door de hervorming van de civiele bescherming wordt het aantal kazernes in ons land terug geschroefd van 6 naar 2. In Vlaanderen verdwijnen de kazernes in Jabbeke en Liedekerke en in Wallonië Ghlin en Libramont. Maar het verdwijnen van Liedekerke is volgens de Brusselse regering zeer nefast voor het gewest. Want het korps van Brasschaat zou in het geval van een ramp er 2 uur over doen om met gespecialiseerd materiaal in Brussel te geraken. Daarom wil het Brussels Gewest met federaal minister Jambon (N-VA) een verzoeningsoverleg over de kwestie. Levert dat niets op, zal het gewest een belangenconflict starten tegen de beslissing van de federale regering. Daardoor zou de hervorming tijdelijk bevroren worden.

Belangenconflict is logisch en terecht, reageert Katia Segers (Sp.a)

“De Brusselse vrees dat de noodhulp bij grote incidenten te laat zal komen, is helemaal terecht en zeer logisch”, reageert Vlaams parlementslid Katia Segers (Sp.a). “De aanrijtijd bij interventies is voor Jambon (N-VA) geen criterium meer om de inplanting van een kazerne van de civiele bescherming te beoordelen. De sluiting van de kazerne in Liedekerke bedreigt de veiligheid van de Brusselse bevolking. Dit belangenconflict is dan ook een logisch gevolg van een ondoordachte hervorming, die de burger in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in gevaar brengt”, aldus Segers.