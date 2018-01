Brusselse twintiger naar cel voor geweld tegen agent in Bloso Hofstade

Een Brusselse jonge twintiger is veroordeeld tot 4 jaar cel voor een geval van zinloos geweld tegen een politieman in het Blosodomein in Hofstade bij Zemst in mei vorig jaar. Het slachtoffer kreeg maar liefst vijftien vuistslagen in het gezicht. De dader droeg op het moment van de feiten een enkelband, die normaal gezien de dag erna zou worden afgenomen.

De man had vòòr het incident in Zemst een tijdje in de gevangenis gezeten, onder andere voor feiten van diefstal en geweld tegen een politieman. Hij mocht het laatste deel van zijn straf uitzitten met een enkelband, die op 16 mei 2017 zou worden afgenomen. Daags voordien trok hij naar het Blosodomein in Hofstade. Hij betrad een stuk verboden terrein en toen hij daar attent op werd gemaakt door een toezichter, gaf hij de man een slag in het gezicht. Getuigen verwittigden de politie, die meteen ter plaatse kwam. Toen een van de inspecteurs zijn identiteitskaart vroeg, ging de jonge twintiger uit Brussel als een razende te keer tegen de politieman. “Hij gaf me 15 vuistslagen in het gezicht”, sprak de man vorige maand op de zitting. “Hij heeft mijn gezicht letterlijk als een boksbal gebruikt.”

Het slachtoffer liep een hersenschudding en verschillende breuken op. Het parket van Halle-Vilvoorde eiste 7 jaar cel voor de zware agressie. De rechter was echter milder en vond dat 4 jaar cel volstond als straf.