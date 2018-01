Brusselsesteenweg Grimbergen eind maart klaar

In Grimbergen naderen de werken aan de Brusselsesteenweg hun einde. Als alles volgens plan verloopt, moet over twee maanden de zaak rond zijn.

“Sinds 10 januari werkt de aannemer verder aan de herinrichting van de Brusselsesteenweg”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De fundering van de rijweg en de onderlagen in asfalt zijn geplaatst. Nu is hij bezig met het maken van de koffer voor het voetpad en het fietspad. Ook de voorbereidende werken voor de verlichting zijn gestart.” Eind vorig jaar liep fase 3 van de herinrichting van de Brusselsesteenweg, met name het kruispunt met Speelbroek en de Merodestraat, vertraging op door het slechte weer. “Als nu alles volgens planning blijft lopen, is fase 3 afgerond eind maart”, geeft Anton De Coster mee.

Foto: archief RINGtv