Buitenlandse Zaken opent noodnummer na aanslag Barcelona

Belgen die na de aanslag in Barcelona ongerust zijn over familieleden of vrienden, kunnen bellen naar het noodnummer 02/501 81 11. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Ook de Spaanse hulpdiensten hebben een internationale noodlijn geopend: 034932142124

Spanje werd donderdag het doelwit van terreur. Een moordende rit van een bestelwagen over de populaire winkelwandelstraat Las Ramblas in Barcelona maakte 13 doden. Meer dan 100 anderen zijn gewond, 15 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder van de bestelwagen is nog steeds op vrije voeten. Twee andere verdachten werden opgepakt.

Later op de avond probeerden terroristen ook in de Spaanse badplaats Cambrils in te rijden op voetgangers. Hier raakten 7 mensen gewond. Twee van hen vechten voor hun leven. Vijf daders werden gedood. Ze droegen bommengordels en hadden dus wellicht de bedoeling om nog meer terreur te zaaien. De aanslagen werden intussen opgeëist door IS.

Bij de dodelijke slachtoffer bevindt zich ook 1 Belg. ’t Gaat om een vrouw uit Tongeren. Verschillende landgenoten verblijven in het ziekenhuis. Voor wie zich zorgen maakt over familieleden in de regio, heeft Buitenlandse Zaken een noodnummer geopend: 02/501.81.11. Touroperators Tui en Thomas Cook hebben samen meer dan 800 toeristen in Barcelona. Ze proberen hen een voor een te contacteren.

Ons consulaat in #Barcelona staat in contact met de plaatselijke overheid. Ongeruste Belgen kunnen bellen naar 02 501 81 11 #Cambrils — didier reynders (@dreynders) August 18, 2017

The Editors droegen tijdens hun optreden op Pukkelpop een nummer op aan de slachtoffers van de aanslagen.

