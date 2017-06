Buitenring dicht door brandende autobus Rantour in Strombeek-Bever

De avondspits op de buitenring verloopt zeer moeizaam door een autobus van Rantour die vuur heeft gevat ter hoogte van Strombeek-Bever. De buitenring is volledig dicht, er is ook een enorme rookontwikkeling

Door het incident is de volledige buitenring versperd. Op de binnenring is ook de linkerrijstrook versperd. Het spreekt voor zicht dat de avondspits zich nog een tijdje zal laten voelen.

Het verkeer dat van Brussel naar Gent moet kan beter omrijden via de A12, de N16 (Temsebrug) en vervolgens via de E17. Een andere optie is omrijden via de E19 naar Antwerpen. Ook het verkeer dat van Hasselt naar Gent moet kan beter een ommetje maken via Antwerpen. Ook het verkeer op de buitenring kan beter omrijden via de binnenring.

#R0 Brandend voertuig op de pechstrook in Wemmel op de buitenring. De weg is er momenteel versperd. Rookhinder in beide richtingen. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 13, 2017

#R0 update brandend voertuig in Wemmel. Op de binnenring is linkerrijstrook afgesloten voor de hulpdiensten. Buitenring blijft afgesloten. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 13, 2017