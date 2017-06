Buitenring tijdlang dicht door brandende autobus Rantour in Strombeek-Bever

De avondspits op de buitenring verliep zeer moeizaam door een autobus van Rantour die vuur had gevat ter hoogte van Strombeek-Bever. De buitenring was een tijdlang volledig dicht.

Op de bus van Rantour bevonden zich geen passagiers, enkel de bestuurder. Maar die slaagde erin zich tijdig in veiligheid te brengen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Door het incident was de volledige buitenring een tijdlang versperd waardoor de avondspits helemaal in het honderd liep.

Intussen is de rijweg opnieuw vrijgemaakt en zijn ook de files nagenoeg volledig weggewerkt.

#R0 Brandend voertuig op de pechstrook in Wemmel op de buitenring. De weg is er momenteel versperd. Rookhinder in beide richtingen. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 13, 2017

Truck on fire on ring road Brussels. Huge Queues. Vilvoorde. pic.twitter.com/XUJpTarEsY

Iets gaande op de ring? pic.twitter.com/b8m0aY37Eu

@stubru zwarte rook en stilstand op de ring rond Brussel pic.twitter.com/RWnlnHh2n2 — bjorn geirnaert (@bgeirnaert) June 13, 2017