Buizingen, 8 jaar later

Op 15 februari 2010 reed in de Halse deelgemeente Buizingen een stoptrein vanuit Leuven een IC-trein, die onderweg was naar Luik, in de flank aan. Het gevolg was één van de grootste spoortragedies uit onze geschiedenis. RINGtv trekt vandaag naar de plaats van het onheil met Anita Mahy, die de ramp overleefde en als voorzitster van de vzw Catastrophe Ferroviaire (Treinramp) Buizingen reeds vaker spreekbuis was van de nabestaanden.