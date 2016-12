In Opwijk is Albert Beerens opnieuw kandidaat-burgemeester. Open VLD heeft hem aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Beerens is al 40 jaar onafgebroken lid van de gemeenteraad, van 2001 tot en met 2003 was hij al eens burgemeester. Tijdens de vorige termijn zat hij op de oppositiebanken, maar sinds 2013 is hij opnieuw de burgervader in Opwijk. En als het van hem afhangt, dus ook nog na 2019.