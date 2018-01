Burgemeester Hans Bonte (sp.) van Vilvoord is boos omdat de Kansspelcommissie een nieuwe vergunning gegeven heeft aan het gokkantoor Ladbroke aan de Nowélei. En dat ondanks een negatief advies van de stad Vilvoorde.

Burgemeester Bonte niet opgetogen met vergunning voor gokkantoor in Vilvoorde

Hans Bonte begrijpt de beslissing van de Kansspelcommissie niet. Volgens de burgemeester van Vilvoorde veroorzaakt het gokkantoor niet alleen veel overlast zoals onder meer nachtlawaai, maar kwamen rekruteerders van Syriëstrijders er ook hun misdaadgeld witwassen. Burgemeester Bonte is niet van plan het hier bij te laten en hij wil de beslissing van de Kansspelcommissie juridisch aanvechten.

De Kansspelcommissie van haar kant zegt dat elke vergunningsaanvraag telkens grondig wordt onderzocht en voor het gokkantoor in Vilvoorde was dat niet anders, zo luidt het. Bovendien komt er een regelgeving waarbij de gemeenten meer in staat zullen zijn om strenge regels op te leggen inzake vestiging en openingsuren van de gokkantoren.