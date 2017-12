Burgemeester Bonte sluit café op Vilvoordse Grote Markt

In Vilvoorde moet café De Groote Markt voor vijf maanden dicht op bevel van burgemeester Hans Bonte (SP.A). Bij recente controles werden voor de derde keer in drie jaar tijd drugs gevonden in het café.

Half november voerde de politie preventieve drugscontroles uit in enkele horecazaken in Vilvoorde. Daarbij werden in café De Groote Markt opnieuw sporen van cocaïne gevonden. Dit was ook bij eerdere controles reeds het geval. De uitbater werd al meermaals aangemaand iets te doen aan de drugsproblematiek in zijn zaak, maar slaagde daar niet in. Burgemeester Hans Bonte (s.pa) besloot daarop tot de drastische maatregel. De uitbater kan de beslissing van de stad aanvechten bij de Raad van State. Of hij dat ook zal doen, is nog niet duidelijk.