Burgemeester Deneyer van Galmaarden stapt op

Deneyer argumenteert zelf zijn ontslag: “het heeft deels te maken met het onderzoek, waar ik nu niet meer van wakker lig,” zegt hij. Deneyer stopt niet alleen als burgemeester, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij geen kandidaat meer. Komende dinsdag zou Deneyer zijn beslissing uitgebreid toelichten.

Carrière

Pierre Deneyer begon zijn politieke carrière op 1 april 1983. Toen werd hij verkozen tot OCMW-voorzitter. Dat mandaat eindigde in 1988. Een jaar later nam Deneyer een schepenambt op in Galmaarden. Hij bleef schepen tot 2000 en nam toen na het overlijden van zijn partijgenoot burgemeester Georges Cardoen de burgemeestersjerp over. Ook na de twee daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen bleef hij burgemeester. Voor de komende verkiezingen van 14 oktober moet CD&V nu een andere kandidaat naar voren schuiven.