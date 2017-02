Burgemeester dreigt met wielklem op woonwagens in Meise

Jos Emmerechts, burgemeester van Meise, wil de zeven woonwagens die op de carpoolparking in het centrum van zijn gemeente zijn neergestreken zo snel mogelijk weg. Hij dreigt zelfs met wieklemmen en inbeslagnames.

Op de carpoolparking in het centrum van Meise verblijven sinds deze week illegaal zeven woonwagens. "Ik had eerder de politie opgedragen dat ze hier binnen de 24u moeten vertrekken. Ze vertelden mij dat ze naar een trouwfeest moesten, maar ze vertrokken niet. De parking is geen verblijfplaats", vertelt Emmerechts.

De groep woonwagenbewoners verklaarde aan de gemeente ook dat er in het doortrekkersterrein in Zellik geen plaats meer was. Burgemeester Jos Emmerechts heeft nu een burgemeesterbesluit uitgevaardigd. Als de woonwagens niet weg zijn tegen zaterdagmiddag, dan zal er een deurwaarder komen met wielklemmen.

(Foto: archief doortrekkersterrein Zellik)