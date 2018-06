Burgemeester Galmaarden bevestigt onderzoek: 'maar gaat niet over dienstverlening naar burger toe'

Gisteren ontkende Deneyer dat er een onderzoek loopt naar een klacht van de dienst Grondgebiedzaken. Vandaag nuanceert hij, want het lopende onderzoek kwam er niet na een klacht van de dienst zelf, maar naar aanleiding van een dispuut tussen de burgemeester en één van de medewerkers. Volgens Deneyer gaat het hier dus niet om een probleem met de dienstverlening naar de burger toe. “Het onderzoek is in handen van het parket. In het belang van het onderzoek wordt hier dan ook op geen enkele wijze verder over gecommuniceerd”, zegt hij.