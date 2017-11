Burgemeester Gooik bezorgd om 'nieuw dorp op de Rand van de Vlaamse Rand'

Vlaams Parlementslid en burgemeester van Gooik Michel Doomst maakt zich zorgen over de impact die de nieuwe wijk Erasmus Gardens zou kunnen hebben op een aantal gemeenten aan de rand van het Pajottenland. In Erasmus Gardens komen 1.300 woongelegenheden, en dat zal volgens Doomst zijn weerslag hebben op de mobiliteit, de veiligheid, de scholen en kinderopvang in buurt. Volgens de burgemeester is het hoog tijd om ons daar op voor te bereiden en is er dringend overleg nodig tussen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Erasmus Gardens moet volgens de projectontwikkelaars de mooiste wijk van Brussel worden. In een uithoek van Anderlecht, tegenover het Erasmusziekenhuis, op de grens met Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw), komen onder meer 1.300 appartementen. Dit betekent dat er binnenkort wellicht meer dan 3.000 mensen komen wonen, net zoveel als het aantal inwoners van Vlezenbeek.

'Nieuw dorp aan de Rand'

Burgemeester Doomst noemt het project ‘een nieuw dorp aan de Rand van de Vlaamse Rand’ en is er niet helemaal gerust in. “We zullen goed moeten opletten wat het effect van dat nieuwe dorp zal zijn op de mobiliteit. Dit is hier al een probleem en zal met de komst van nieuwe bewoners vergroten,” zegt hij.

Volgens Doomst is de druk op de leefbaarheid er geen lokaal probleem, maar zullen de gevolgen Sint-Pieters-Leeuw overstijgen en voelbaar zijn in het brede Pajottenland. Daarom pleit hij voor overleg. “Dit is iets wat we regionaal moeten durven aanpakken,” stelt hij. Doomst roept op tot overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen.