Burgemeester Hoeilaart wil belangrijke werven de klok rond open

Tim Vandenput (Open VLD), de burgemeester van Hoeilaart, is niet te spreken over de gevolgen voor zijn gemeente van wegenwerken aan de Ring. Omdat die werken te lang duren en er niet de klok rond wordt gewerkt, zijn alle omliggende gemeenten het slachtoffer van sluipverkeer en extra milieuvervuiling, zegt de burgemeester. Vandenput wil de belangrijke werven 24 uur op 24 open houden.

Op de Brusselse Ring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en het Vierarmenkruispunt zijn momenteel wegenwerken aan de gang. Volgens Tim Vandenput, de burgemeester van Hoeilaart, verlopen die werken veel te traag, met alle gevolgen vandien voor omliggende gemeenten als Overijse, Waterloo, Tervuren en Hoeilaart.

"In die gemeenten is er al veel sluipverkeer en dat is sinds de start van de werken alleen maar toegenomen", zegt Vandenput. "Omdat het verkeer op de Ring en op de E411 stilstaat, gaan chauffeurs op zoek naar alternatieve sluipwegen." Op het grondgebied van Hoeilaart is dat het geval op de Waversesteenweg, de Groenendaalsesteenweg en de Brusselsesteenweg. Dat vele verkeer brengt volgens de burgemeester van Hoeilaart ook extra milieuhinder voor de omwonenden met zich mee.

Tim Vandenput heeft ook een oplossing voor het probleem: op drukke verkeersknooppunten zoals de Brusselse Ring moet de klok rond worden voortgewerkt. "Dat is in andere landen niet anders", zegt Vandenput. "Hier wordt alleen overdag en zelden 's nachts of tijdens de weekends gewerkt en dat kan niet."

De burgemeester van Hoeilaart schreef over het probleem al een brief naar bevoegd minister Weyts. Verder overweegt kamerlid Tim Vandenput de zaak aan te kaarten in het parlement.