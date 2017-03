Burgemeester Kraainem weigert stap opzij te zetten

Kraainem wordt bestuurd door een coalitie tussen drie Franstalige partijen: Défi (het vroegere FDF), MR en CDH. Maar de meerderheid ligt al maanden overhoop. Zelfs de bevoegdheden raken niet verdeeld. Vorige gemeenteraad werd een werkgroep aangesteld om uit de impasse te geraken. Die stelde voor om een externe expert aan te stellen. Maar daar wilden Défi en MR niet van weten. Zij willen dat CDH-burgemeester Cardon de Lichtbuer voor 5 maanden een stap opzij zet, om de rust en sereniteit terug te brengen in het gemeentehuis. (Lees ook: Franstalige meerderheid vraagt burgemeester om stap opzij te zetten')

Maar dat is buiten de burgemeester gerekend. “Ik zal het niet doen om verschillende redenen. Ik denk niet dat de gemeenteraad het bevoegde orgaan is om dat te vragen. Ik denk niet dat het een geldige beslissing is. Ik was niet gehoord en het was ook niet aangekondigd”, aldus Dorothée Cardon de Lichtbuer.

Maar de heibel is volgens haar niet meteen een probleem. “Wij komen regelmatig samen met het college voor de dagelijkse beslissingen. Laat ons zeggen dat alleen de grote projecten wat meer vertraging hebben opgelopen”, aldus Cardon de Lichtbuer. De Vlaamse oppositielijst Open verwoordt het anders. “Ik kan het alleen maar vergelijken met een mesthoop die op ontploffen staat”, aldus Luc Timmermans van Open.