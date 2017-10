Burgemeester Mertens (Grimbergen) geen lijstduwer CD&V

Marleen Mertens, CD&V-burgemeester van Grimbergen bedankt voor een plaatsje als lijstduwer voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Mertens kiest voor een job in de privé-sector. Ze was 8 jaar lang burgemeester van Grimbergen.

Eerder deze maand had CD&V Grimbergen al laten weten met een nieuwe lijsttrekker naar de kiezer te zullen stappen. Die lijsttrekker wordt Patrick Vertongen, de huidige eerste CD&V-schepen. De tweede plaats is voor Trui Olbrechts. Zij is op dit moment OCMW-voorzitster en schepen van Welzijn.

De voorstelling van de nieuwe lijsttrekker is meteen ook het afscheid van huidige burgemeester Marleen Mertens, die 8 jaar lang burgemeester van Grimbergen was. In ieder geval wil Mertens nog burgemeester blijven tot aan de verkiezingen van oktober 2018. Maar ze bedankt voor een plaatsje op de lijst. Mertens was gevraagd de lijst van CD&V Grimbergen te duwen, maar daar gaat de burgemeester niet op in. De 57-jarige Marleen Mertens kiest volgend jaar voor een voltijdse job in de privé-sector.

Marleen Mertens zit al 35 jaar in de Grimbergse gemeentepolitiek.