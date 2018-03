Burgemeester Steenokkerzeel: “Brussels Airport communiceert slecht over uitbreiding Brucargo”

Brussels Airport gaat de komende drie jaar 100 miljoen euro investeren in Brucargo. De nieuwe gebouwen moeten de positie van de vrachtluchthaven als economische motor versterken. Maar de plannen stuiten op verzet van Steenokkerzeel. De buurgemeente vindt het vooral niet kunnen dat de luchthaven niet communiceert over de plannen.

Veertien voetbalvelden. Zo groot is het gebied dat Brussels Airport wil verbouwen of bijbouwen op Brucargo. Naast gewone vrachtafhandeling komen er onder meer ook gebouwen om dure goederen en dieren op te slaan. buurgemeente Steenokkerzeel kijkt angstvallig toe en hekelt vooral de communicatie vanuit de luchthaven.

Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, laat onze redactie weten dat Steenokkerzeel als betrokken gemeente niet gebrieft is door Brussels Airport: "Ik denk dat de communicatie opnieuw slecht verloopt langs de kant van de luchthaven. In het forum werden we niet gehoord, nu ook niet. Ze gaan het eerste deel van de strategische visie uitvoeren, zonder ons op de hoogte te brengen."

Volgens Steenokkerzeel is het contact tussen de gemeente en Brussels Airport vertroebeld sinds de woelige info-avond eind januari over de uitbreidingsplannen van de luchthaven tegen 2040. Ryon wil het contact herstellen. Zeker omdat hij vreest dat de plannen op Brucargo wel eens het begin van die grote uitbreiding kunnen betekenen. Daar is Steenokkerzeel nog altijd tegen.

"Ik denk dat wij nog altijd baas zijn in eigen gemeente. Als ze op hun eigen terreinen uitbreiden, geen enkel probleem. Als ze toch op ons grondgebied zitten, is het op zijn minst beleefd om contact op te nemen." Of er inderdaad zal gewerk worden op het grondgebied van Steenokkerzeel weet Ryon niet zeker: "Zoals ik het lees in de pers gaat het ook over de 'airside'. Dan zitten ze in Melsbroek, wat tot nader orde nog altijd onze gemeente is."

Brussels Airport was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.